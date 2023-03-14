РФС разрешил «Химкам» зарегистрировать Коне вне трансферного окна
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Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Химкам» зарегистрировать Ибрагима Коне, сообщается на официальном сайте организации.
«Комитет по статусу игроков принял следующие решения:
– Удовлетворить заявление АНО «ФК «Химки» о регистрации футболиста Ибрагима Коне вне регистрационного периода.
– Разрешить АНО «ФК «Химки» осуществить регистрацию футболиста Ибрагима Коне для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в заявлении РФС.
В нынешнем сезоне чемпионата России «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте.
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