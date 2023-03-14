Евгений Бушманов: допускаю, что «Спартак» может не пройти «Урал» в Кубке России
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от кубкового противостояния красно-белых с «Уралом».
«Ожидаю, что кубковый матч между «Спартаком» и «Уралом» будет интересным и острым. «Спартак» всё-таки имеет небольшое преимущество, потому что играет дома, да и скамейка у команды более качественная. В любом случае это двухматчевое противостояние — всё будет решаться во втором матче.
Допускаю, что «Спартак» может не пройти «Урал» в Кубке России. Но всё-таки у команды Абаскаля больше шансов пройти дальше», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
Первый матч «Спартака» и «Урала» начнётся сегодня, 14 марта, в 20:00 мск. Ответная игра состоится 5 апреля.
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