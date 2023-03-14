Уткин — о словах Минспорта про Fan ID: доля детей может вырасти, даже если будут 3 зрителя

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на заявление Министерства спорта, в котором было сказано, что благодаря внедрению Fan ID на стадионах увеличилась доля детей.

«Читали сегодня? Из Минспорта сообщают, что фан-уйди работает отлично, в частности, выросла доля детей среди зрителей. Доля.

Подскажу, как можно её ещё радикальнее увеличить: если в следующий раз на трибуне будет три зрителя. Папа с двумя детьми. Доля детей будет оглушительная! А зрителей трое.

И что ещё важно: теперь столько дополнительных аргументов появляется за разрешение продавать пиво на стадионах! Причём диаметрально противоположных. А чего не разрешить? С одной стороны, его теперь там пить некому, а с другой — как отказать детишкам?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.