«Акрон» — «Локомотив»: Камано сравнял счёт

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано подобрал мяч после отскока и точным ударом из штрафной площади переправил его в ворота. Счёт стал равным — 1:1.

Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен полуфиналист Пути регионов в Кубке России.

В предыдущей стадии «Акрон» переиграл московское «Торпедо» (2:0). «Локомотив» в 1/4 финала (Пути РПЛ) уступил «Спартаку» со счётом 2:5 по сумме двух матчей.