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Чемпионка Европы и Олимпийских игр Марожан завершила карьеру в сборной Германии

Чемпионка Европы и Олимпийских игр Марожан завершила карьеру в сборной Германии
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Футболистка «Лиона» Дженифер Марожан объявила о завершении карьеры в сборной Германии.

«Я ухожу из национальной команды. Я много думала об этом в течение нескольких месяцев, и теперь это решение стало окончательным», — приводит слова Марожан sportschau.de.

Марожан играет на позиции полузащитника. Она выступает за «Лион» с 2016 года. Футболистка неоднократно побеждала в женской Лиге чемпионов с французским клубом и попадала в символическую сборную по итогам турнира.

Ранее она представляла немецкие клубы «Саарбрюккен» и «Айнтрахт». Является самой молодой дебютанткой и самым молодым автором гола в женской Бундеслиге.

В составе сборной Германии Марожан является победителем чемпионата Европы 2013 года. Также на счету спортсменки золотая медаль Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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