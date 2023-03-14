Полоз: пока мне никто не предлагал продлевать контракт с «Ростовом»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз рассказал о ситуации с продлением контракта с донским клубом. Его соглашение с командой Валерия Карпина истекает по окончании нынешнего сезона.

«У меня кончается контракт? Я не знал. Буду ли его продлевать? Пока мне никто не предлагал», — цитирует Полоза «РБ Спорт».

В «Ростов» Полоз перешёл в 2012 году из «Локомотива». затем он на некоторое время ушёл в «Сочи», позднее форвард вернулся в стан жёлтых. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей и забил восемь мячей. «Ростов» (38), победивший в 19-м туре высшего российского дивизиона «Пари Нижний Новгород» (2:1), находится на третьей строчке. На четвёртом месте располагается «Динамо» (32).

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