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Тренер «Кристал Пэлас» Виейра высказался об 11-матчевой серии без побед

Тренер «Кристал Пэлас» Виейра высказался об 11-матчевой серии без побед
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал отсутствие побед у своей команды в 2023 году. Последнюю победу команда одержала 31 декабря, обыграв «Борнмут» (2:0) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

«Очевидно, что мы забиваем недостаточно голов — это просто факт. Мы должны играть лучше и создавать больше моментов. Речь идёт о том, чтобы больше играть в последней трети, иметь больше игроков внутри штрафной, о качестве наших действий и изменении нашего мышления.

Но я уверен в том, что мы делаем. Я уверен в себе как в тренере. Я верю в игроков, с которыми работаю каждый день», — приводит слова Виейра Sky Sports.

В 2023 году «Кристал Пэлас» не побеждает на протяжении 11 матчей во всех турнирах, вылетел из Кубка Англии и занимает 12-е место в таблице АПЛ, опережая зону вылета на три очка.

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