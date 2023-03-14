Тренер «Кристал Пэлас» Виейра высказался об 11-матчевой серии без побед

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал отсутствие побед у своей команды в 2023 году. Последнюю победу команда одержала 31 декабря, обыграв «Борнмут» (2:0) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
«Очевидно, что мы забиваем недостаточно голов — это просто факт. Мы должны играть лучше и создавать больше моментов. Речь идёт о том, чтобы больше играть в последней трети, иметь больше игроков внутри штрафной, о качестве наших действий и изменении нашего мышления.
Но я уверен в том, что мы делаем. Я уверен в себе как в тренере. Я верю в игроков, с которыми работаю каждый день», — приводит слова Виейра Sky Sports.
В 2023 году «Кристал Пэлас» не побеждает на протяжении 11 матчей во всех турнирах, вылетел из Кубка Англии и занимает 12-е место в таблице АПЛ, опережая зону вылета на три очка.
- 14 марта 2023
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