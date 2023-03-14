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«Спартак» объявил состав на матч с «Уралом». Мозес попал в заявку впервые за 220 дней

Сегодня, 14 марта, состоится матч плей-офф Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Главный арбитр матча Сергей Карасёв даст стартовый свисток в 20:00 мск. Стал известен состав хозяев.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелёшин.

Виктор Мозес, не попадавший в заявку «Спартака» после травмы в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0), начнёт матч на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2). В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова».