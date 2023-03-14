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Болельщик, оскорбивший Тони на расовой почве, получил бан на 3 года на посещение стадионов

Болельщик, оскорбивший Тони на расовой почве, получил бан на 3 года на посещение стадионов
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В октябре 2022 года нападающий «Брентфорда» Айван Тони получил в свой адрес расистские оскорбления в социальной сети, и полиция заинтересовалась эпизодом.

Виновный был найден почти сразу и признал свою вину. Сейчас он предстал перед судом и получил наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы условно. Также ему запрещено посещать любой стадион в Великобритании на протяжении ближайших трёх лет, сообщает Sky Sports.

При этом полиция не связала оскорбления с футболом напрямую. Человек, признанный виновным, является фанатом «Ньюкасла», и он оскорблял Тони, игрока «Брентфорда», после игры между «Брентфордом» и «Брайтоном». Полиция посчитала, что расистские оскорбления не были конкретно связаны с футбольным матчем, и тем не менее наказанием стал запрет на посещение футбольных матчей.

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