«Урал» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»

Сегодня, 14 марта, состоится матч плей-офф Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Главный арбитр матча Сергей Карасёв даст стартовый свисток в 20:00 мск. Стал известен состав гостей.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков, Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В Российской Премьер-Лиге «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.