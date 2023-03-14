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ФИФА утвердила новый формат чемпионата мира с 48 сборными

ФИФА утвердила новый формат чемпионата мира с 48 сборными
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Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила формат проведения чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В финальной стадии чемпионата мира 2026 года будут участвовать 48 команд. Первоначально планировалось разбить команды на 16 групп по три участника, однако официальных лиц не устроил тот факт, что часть команд сыграют лишь два матча на турнире. Поэтому сборные будут разделены на 12 групп по четыре команды. Впервые чемпионат примут три страны. Турнир пройдёт в Мексике, США и Канаде.

Формат чемпионатов мира с 32 командами начал действовать начиная с 1998 года. В 2022 году чемпионом мира стала Аргентина. Рекордсменом по числу выигранных турниров является Бразилия, завоевавшая золотые медали пять раз.

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