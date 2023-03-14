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Уткин: «Акрон» — «Локо» — огонь. В упаднической АПЛ «Кристал Пэлас» в створ не попадает

Уткин: «Акрон» — «Локо» — огонь. В упаднической АПЛ «Кристал Пэлас» в створ не попадает
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Известный комментатор Василий Уткин сравнил матчи Кубка России с играми английской Премьер-лиги.

«Вы смотрите «Акрон» — «Локомотив»? Просто огнище огненное! Удар на удар! И сравните, как в упаднической английской Премьер-лиге, позорище-то какое, «Кристал Пэлас» три игры подряд в створ ворот попасть не может!
И кто круче? Ответ очевиден», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В предыдущей стадии «Акрон» переиграл московское «Торпедо» (2:0). «Локомотив» в 1/4 финала (Пути РПЛ) уступил «Спартаку» со счётом 2:5 по сумме двух матчей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Акрон» — «Локомотив».

Юрист сообщил, что железнодорожники получат техническое поражение в кубковом матче с тольяттинцами.

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