Малком — о прогрессе: я поменял много вещей в своей жизни. Чувствую, что могу прибавлять

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о причинах своего прогресса. В 19 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги он забил больше голов (16), чем в 57 встречах за предыдущие три сезона (15).

«Команда всегда поддерживала меня и продолжает это делать, но в этом сезоне, пожалуй, отчётливо стал проявляться результат той работы, которую я провожу за пределами поля. Я ведь поменял очень много вещей в своей жизни — ​в первую очередь это касается питания. Уже давно внимательно слежу за количеством потребляемого сахара. Например, мне всю жизнь нравилась сладкая газировка, мог пить её литрами: за обедом, за ужином — ​постоянно. В этом сезоне я дал обещание — ​позволять себе совсем чуть-чуть и только после матчей, когда организм потратил много энергии. Я стал есть меньше красного мяса, заменив его белым.

Ещё со мной уже около года, 24 на 7, индивидуально работает физиотерапевт, он помогает мне лучше восстанавливаться после тренировок, игр. И результаты не заставили себя долго ждать! Всегда очень радуюсь, когда мы побеждаем или мне удаётся забить или отдать голевую передачу, — ​чувствую, что всё не зря. Сейчас главное — ​не расслабляться, впереди ещё много игр, и я надеюсь, что в каждой из них смогу выложиться на полную и каким-либо образом внести вклад в общее дело. Чувствую, что могу прибавлять и в голах, и в передачах, так что хочу в каждой игре становиться лучше себя самого образца прошлого матча», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».