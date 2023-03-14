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Видео: эмоции игроков «Акрона» после победы в матче с «Локомотивом»

Видео: эмоции игроков «Акрона» после победы в матче с «Локомотивом»
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Сегодня, 14 марта, состоялся четвертьфинальный матч в рамках Пути регионов Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.

Эмоции игроков «Акрона» после победы над «Локомотивом»:

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1. На 14-й минуте Сергей Макаров вывел «Акрон» вперёд, но на 75-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб — 7:6. В предыдущей стадии «Акрон» переиграл московское «Торпедо» (2:0). «Локомотив» в 1/4 финала (Пути РПЛ) уступил «Спартаку».

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