Видео: эмоции игроков «Акрона» после победы в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 14 марта, состоялся четвертьфинальный матч в рамках Пути регионов Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.

Эмоции игроков «Акрона» после победы над «Локомотивом»:

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1. На 14-й минуте Сергей Макаров вывел «Акрон» вперёд, но на 75-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб — 7:6. В предыдущей стадии «Акрон» переиграл московское «Торпедо» (2:0). «Локомотив» в 1/4 финала (Пути РПЛ) уступил «Спартаку».

«Локомотив» побеждает «Спартак» в финале Кубка СССР 1957 года: