ЭСК признала верным решение Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака»

Стали известны решения экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза по эпизодам 19-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает «РБ Спорт».

В матче «Спартак» — «Факел» (3:2) судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака». Эпизод произошёл в концовке первого тайма. «Факел» сравнял счёт с пенальти, но в итоге проиграл матч.

В игре «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (2:1) судья ошибочно засчитал гол в ворота «Пари Нижний Новгород» на 55-й минуте. Арбитр правильно не назначил пенальти и не удалил игрока «Ростова» Евгения Чернова на 78-й минуте.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Клуб набрал 48 очков и опережает идущий вторым «Спартак» на восемь баллов.