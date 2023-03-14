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Роберто Карлос: Рой Ходжсон мало знает о футболе, он заставил меня играть в полузащите

Роберто Карлос: Рой Ходжсон мало знает о футболе, он заставил меня играть в полузащите
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Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что английский тренер Рой Ходжсон мало знает о футболе. Футболист играл под руководством Ходжсона в «Интере» в сезоне-1995/1996.

«Рой Ходжсон уничтожил меня. Он заставил меня играть в центре полузащиты. У меня не было шанса с такой игрой попасть в состав сборной Бразилии, а в 1997 году был Кубок Америки.

Дело не в том, что мы плохо ладили, а в том, что он мало знал о футболе. Я говорил с председателем «Интера» Массимо Моратти и попросил его отпустить меня», — приводит слова Карлоса The Sun.

По окончании сезона-1995/1996 Роберто Карлос перебрался в «Реал». За свою 11-летнюю карьеру в мадридском клубе бразилец три раза становился победителем Лиги чемпионов.

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