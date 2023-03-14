Шишкин: даже хорошо, что «Локо» проиграл «Акрону». Иначе произошла бы неприятная история

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин высказался о поражении железнодорожников в игре Кубка России с «Акроном». В составе «Локомотива» на поле вышел Дмитрий Баринов, который не мог принимать участие в матче.

«Честно говоря, большой вопрос, как в команде такого уровня, как «Локомотив», произошло подобное. Обычно такие моменты отслеживаются. Видимо, ответственный проглядел выход Баринова на поле. Вспоминается матч «Локомотива» и «Зенита»: не помню, в каком году, но тогда было превышено количество легионеров на поле.

Как мне кажется, очевидно, что человек, который за это отвечает, проявил халатность. Он наверняка сам понимает свою ошибку, но тут уже руководство будет решать — избавляться от него или нет. Уже ничего не вернёшь. Даже к лучшему, что «Локомотив» проиграл по пенальти. Если бы он выиграл, то произошла бы неприятная история. Это наложило бы некий отпечаток на репутацию и статус команды», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.