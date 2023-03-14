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В КДК высказались о возможном техническом поражении «Локомотива» в матче с «Акроном»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц оценил вероятность присуждения технического поражения «Локомотиву» в матче в рамках Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном».

«В случае если будет направлен протест на участие Баринова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке», — предоставили слова Григорьянца «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1. На 14-й минуте Сергей Макаров вывел «Акрон» вперёд, но на 75-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб — 7:6. В предыдущей стадии «Акрон» переиграл московское «Торпедо» (2:0). «Локомотив» в 1/4 финала (Пути РПЛ) уступил «Спартаку».