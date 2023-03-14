Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала, почему начала болеть за «Спартак»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, почему начала болеть за московский «Спартак».

«Мне было очень приятно. Хочется сказать огромное спасибо за такую возможность, потому что для меня очень почётно быть частью «Спартака» и сделать символический удар.

Болею за «Спартак» с прошлой осени. Любимый игрок? Квинси Промес. Не поздравляла его с сотым голом, но поздравляю сейчас в интервью.

Почему болею за «Спартак»? У меня тренер болеет за «Спартак». Я футболом никогда не увлекалась, но «Спартак» позвал меня на игру, и завязались футбольные разговоры. Тренер очень много мне рассказывал про «Спартак». У меня душа стала лежать к «Спартаку», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.