Калешин — о победе над «Локомотивом»: в честной и спортивной борьбе превзошли соперника

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути регионов). Команды играли на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля — 7:6.

«Очень хорошо играли в футбол в первом тайме. Во втором не смогли держаться на таком уровне, соперник отыгрался, мог ещё забить, но и мы имели возможность. В пенальти мы были удачливее, чем соперник. Поздравляем всех неравнодушных к нашему клубу, Тольятти и Самарской области.

Конечно, были подсказки вратарю во время серии пенальти. У нас папка была, и тренер вратарей постоянно сигнализировал. Одну подсказку он не увидел, но в остальном практически все удары мы контролировали.

Мы точно не знали про дисквалификацию Баринова. Вот пока мы шли сюда, наш пресс-атташе сообщил об этом. Я помню, такой случай был в «Реале» с Денисом Черышевым, но сейчас, мне кажется, не стоит на этом делать акцент. Мы в честной и спортивной борьбе превзошли соперника.

Кого хотим следующим соперником? Сейчас система запутанная в Кубке России. Мы находимся в неплохой компании. Нам нужен сильный соперник, который выдавит эмоции у наших болельщиков. Мне-то какая разница? Наверное, «Динамо» и «Зенит» – более именитые клубы, если бы можно было выбрать», – приводит слова Калешина Metaratings.