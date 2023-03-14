Стоило ли назначить пенальти в ворота «Урала» в игре со «Спартаком» в моменте с Мартинсом?

В матче плей-офф Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал», Сергей Карасёв не назначил пенальти после контакта защитника «Урала» с Кристофером Мартинсом.

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В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В Российской Премьер-Лиге «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.