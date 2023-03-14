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«Спартак» — «Урал»: гости сравняли счёт

«Спартак» — «Урал»: гости сравняли счёт
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Продолжается матч плей-офф Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Главный арбитр матча Сергей Карасёв дал стартовый свисток в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 21-й минуте встречи Квинси Промес вывел «Спартак» вперёд после навеса Томаша Тавареша. На 66-й минуте вышедший на замену Юрий Железнов сравнял счёт ударом из-за пределов штрафной.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В Российской Премьер-Лиге «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.

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