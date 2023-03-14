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«Спартак» — «Урал» 1:1, результат матча плей-офф Кубка России 14 марта 2023 года

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче Кубка России
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Завершился матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Игра закончилась вничью — 1:1.

На 21-й минуте встречи Квинси Промес вывел «Спартак» вперёд после навеса Томаша Тавареша. На 66-й минуте вышедший на замену Юрий Железнов сравнял счёт ударом из-за пределов штрафной. Ответный матч состоится в начале апреля.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В Российской Премьер-Лиге «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2023, вторник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Промес – 21'   1:1 Железнов – 67'
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