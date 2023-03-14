«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче Кубка России

Завершился матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Игра закончилась вничью — 1:1.

На 21-й минуте встречи Квинси Промес вывел «Спартак» вперёд после навеса Томаша Тавареша. На 66-й минуте вышедший на замену Юрий Железнов сравнял счёт ударом из-за пределов штрафной. Ответный матч состоится в начале апреля.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В Российской Премьер-Лиге «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.