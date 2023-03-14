«Порту» — «Интер»: составы команд на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Сегодня, 14 марта, на стадионе «Драгау» в Порту состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный «Порту», уступивший в выездном матче в Милане «Интеру» со счётом 1:0, постарается отыграться в домашнем матче. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Стали известны стартовые составы команд.

«Порту»: Кошта, Кардозу, Маркано, Занузи, Пепе, Эустакиу, Урибе, Груич, Галено, Эванилсон, Тареми.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.

Победу в первом матче «Интеру» принёс точный удар Ромелу Лукаку на 86-й минуте. «Порту» играл в меньшинстве с 78-й минуты, когда вторую жёлтую карточку получил полузащитник Отавио. Параллельно этому матчу на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере пройдёт ответная игра между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» (первая встреча — 1:1).