«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Джон Стоунз, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Натан Аке, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.

«РБ Лейпциг»: Янис Бласвих, Бенджамин Хенрихс, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Давид Раум, Конрад Лаймер, Амаду Айдара, Доминик Собослаи, Кевин Кампль, Эмиль Форсберг, Тимо Вернер.

Счёт в матче, прошедшем в Германии 22 февраля, открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана на 27-й минуте. На 70-й минуте Йошко Гвардиол сравнял счёт после паса Марцеля Хальстенберга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.