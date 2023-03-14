«Аль-Наср» обыграл «Абху». Роналду провёл третий матч подряд без результативных действий

Завершился матч четвертьфинала Кубка Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, и «Абха». «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в полуфинал соревнования.
Команда Роналду вышла вперёд уже на первой минуте. Счёт открыл Сами Аль-Наджи. На 21-й минуте Абдулла Аль-Хайбари удвоил преимущество «Аль-Насра», а на 49-й минуте Мохаммед Маран довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте Абдулфаттах Адам отыграл один мяч.
Роналду вышел в стартовом составе и провёл на поле 86 минут, не отметившись результативными действиями. В матчах чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (0:1) и «Аль-Батином» (3:1) Криштиану также ушёл с поля без голов и результативных передач.
Соперником «Аль-Насра» в полуфинале Кубка станет «Аль-Вехда».
- 14 марта 2023
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:41
-
22:35
-
22:32
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:12
-
22:10
-
22:10
-
22:05
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:13
-
20:46
-
20:44