Тарханов: для матча со сборной России собралась бы хорошая команда легионеров РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном проведении матча между сборной России и сборной легионеров Российской Премьер-Лиги.
«Эта идея имеет место на существование. Всё-таки у нас и Малком, и Клаудиньо хорошего уровня футболисты. В «Спартаке» Промес тоже хорош. В «Урале» неплохие игроки, поэтому, я думаю, хорошая команда соберётся», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
Напомним, сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.
Своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.
- 14 марта 2023
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