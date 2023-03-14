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Павел Маслов — о ничьей в Кубке: у «Урала» залетело всё, а у «Спартака» — ничего

Павел Маслов — о ничьей в Кубке: у «Урала» залетело всё, а у «Спартака» — ничего
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов подвёл итоги первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

«Времени расслабляться абсолютно не было. Пытались играть и создавать моменты. О расслабленности говорить неуместно. Просто игра так сложилась

Не знаю, из-за меня пропустили или нет. Пытался исправить ошибку, перекрывал часть удара — был рикошет от колена. Как произошло, так произошло

По моментам и владению у нас было преимущество, но в футболе счёт всегда закономерен. Так получилось, что у соперника залетело всё, а у нас — ничего. Вратарь сделал несколько сумасшедших сейвов. Это футбол, так случилось. Можем винить только себя», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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