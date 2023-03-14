Гончаренко: когда проигрываешь «Спартаку» и сводишь к ничьей, это для нас шаг вперёд

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) со «Спартаком». Матч проходил в Москве и завершился со счётом 1:1.

«Когда проигрываешь «Спартаку» на его поле 0:1 и сводишь к ничьей, втягиваешь его в игру, которая не совсем удобна для него, это для нас небольшой шаг вперёд. Моментами играли в нужном ритме. Требовалось действовать интенсивно, потому что, если давать «Спартаку» простор у штрафной, будет тяжело. Ждём ответный матч.

Почему выпустил Бикфалви только в середине второго тайма? Ротацию нужно делать, когда три матча в неделю. Почему подозвал, но не выпустил сразу? Мы меняли прессинг, обсуждали этот момент.

Что делать с Fan ID? Какие‑то шаги всем нам нужно предпринять, чтобы упростить проход людей на стадионы. Понимаем, что все стадионы — и «ВЭБ Арена», и «Открытие Арена» — пустуют. Нужно пойти друг другу навстречу, чтобы ослабить карту болельщика. Почему на хоккей, в театр идём свободно, а тут такие меры.

16 матчей без поражений — рекорд? Не слежу за какими‑то сериями. Важно, чтобы мы сыграли хорошо следующий матч», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».