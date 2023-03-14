Андрей Егорычев: беспроигрышная серия не давит. Показываем, что у «Урала» есть характер

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о 16-матчевой беспроигрышной серии команды после гостевой ничьей в первой игре полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) со «Спартаком» (1:1).
«Беспроигрышная серия «Урала»? Она не давит, она не прервалась. Мы доказываем, что у нас есть характер», — передаёт слова Егорычева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают в официальных матчах с сентября 2022 года. Последней командой, обыгравшей «Урал», стал грозненский «Ахмат». Екатеринбуржцы проиграли «Ахмату» со счётом 1:2 в матче Российской Премьер-Лиги. После этого «Урал» одержал 11 побед и сыграл вничью в пяти матчах.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 25 очков в 19 матчах.
- 14 марта 2023
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:41
-
22:35
-
22:32
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:12
-
22:10
-
22:10
-
22:05
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:13
-
20:46
-
20:44