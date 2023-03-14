Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Егорычев: беспроигрышная серия не давит. Показываем, что у «Урала» есть характер

Андрей Егорычев: беспроигрышная серия не давит. Показываем, что у «Урала» есть характер
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о 16-матчевой беспроигрышной серии команды после гостевой ничьей в первой игре полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) со «Спартаком» (1:1).

«Беспроигрышная серия «Урала»? Она не давит, она не прервалась. Мы доказываем, что у нас есть характер», — передаёт слова Егорычева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают в официальных матчах с сентября 2022 года. Последней командой, обыгравшей «Урал», стал грозненский «Ахмат». Екатеринбуржцы проиграли «Ахмату» со счётом 1:2 в матче Российской Премьер-Лиги. После этого «Урал» одержал 11 побед и сыграл вничью в пяти матчах.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 25 очков в 19 матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023