Андрей Егорычев: беспроигрышная серия не давит. Показываем, что у «Урала» есть характер

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о 16-матчевой беспроигрышной серии команды после гостевой ничьей в первой игре полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) со «Спартаком» (1:1).

«Беспроигрышная серия «Урала»? Она не давит, она не прервалась. Мы доказываем, что у нас есть характер», — передаёт слова Егорычева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают в официальных матчах с сентября 2022 года. Последней командой, обыгравшей «Урал», стал грозненский «Ахмат». Екатеринбуржцы проиграли «Ахмату» со счётом 1:2 в матче Российской Премьер-Лиги. После этого «Урал» одержал 11 побед и сыграл вничью в пяти матчах.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 25 очков в 19 матчах.