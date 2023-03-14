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Минцифры запустит дистанционное оформление Fan ID 15 марта

Минцифры запустит дистанционное оформление Fan ID 15 марта
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о запуске приложения для дистанционного оформления карты болельщика (Fan ID). Об этом сообщается на сайте организации.

«Желающие оформить карту болельщика смогут сделать это полностью дистанционно. Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше необязательно», — говорится в заявлении.

Удалённо оформить карту можно будет с помощью загранпаспорта на 10 лет или с помощью биометрии из Единой биометрической системы. С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон). Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ.

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