Минцифры запустит дистанционное оформление Fan ID 15 марта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о запуске приложения для дистанционного оформления карты болельщика (Fan ID). Об этом сообщается на сайте организации.
«Желающие оформить карту болельщика смогут сделать это полностью дистанционно. Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше необязательно», — говорится в заявлении.
Удалённо оформить карту можно будет с помощью загранпаспорта на 10 лет или с помощью биометрии из Единой биометрической системы. С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон). Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ.
- 14 марта 2023
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