Егорычев: Помазун — великолепный вратарь. Рад, что Илья играет за «Урал»
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев отметил вклад вратаря екатеринбургского клуба Ильи Помазуна в гостевую ничью в первом матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) со «Спартаком» (1:1).
«Не скажу, что по моментам было преимущество у «Спартака», по владению — да. Отскочили в концовке? У нас были хорошие подходы, Кулаков подавал хорошо, были стандарты. Конечно, Помазун нас выручает, он великолепный вратарь. Рад, что Илья играет в нашей команде», — передаёт слова Егорычева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ответная игра полуфинала Кубка России между «Уралом» и «Спартаком» пройдёт в Екатеринбурге 5 апреля.
Илья Помазун попал в расширенный список сборной России на тренировочный сбор, который пройдёт с 19 по 28 марта.
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