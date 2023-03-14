Георгий Джикия высказался о ничьей с «Уралом» в первом матче полуфинала Кубка России

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Уралом». Матч проходил в Москве и завершился со счётом 1:1.

«Результат не тот, который хотелось, но всё впереди, есть вторая игра. Не реализовали моменты. Судейство? Я не комментирую. Да, есть проблема с полями. Мы сталкиваемся из года в год. Футбол в феврале не самое лучшее занятие», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова».