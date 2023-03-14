Джикия: у «Спартака» в Кубке нет Соболева и Николсона. Но «Локо» прошли и без них

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью в первом матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Уралом». Матч проходил в Москве и завершился со счётом 1:1.

«Нету Николсона и Соболева. Понятно, что для нас это потери, но мы прошли «Локомотив» без них», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова».

«Локомотив» побеждает «Спартак» в финале Кубка СССР 1957 года: