«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: Холанд реализовал пенальти

Сегодня, 14 марта, проходит ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, реализовав пенальти. Норвежец мощно пробил низом в правый от себя угол, голкипер гостей Янис Бласвих не смог отразить удар. В моменте с фолом мяч в попал в руку Бенджамин Хенрихса после скидки Родриго Эрнандеса.

Счёт в первом матче, прошедшем в Германии 22 февраля, открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана на 27-й минуте. На 70-й минуте Йошко Гвардиол сравнял счёт после паса Марцеля Хальстенберга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.