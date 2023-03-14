«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: Холанд реализовал пенальти
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Сегодня, 14 марта, проходит ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, реализовав пенальти. Норвежец мощно пробил низом в правый от себя угол, голкипер гостей Янис Бласвих не смог отразить удар. В моменте с фолом мяч в попал в руку Бенджамин Хенрихса после скидки Родриго Эрнандеса.
Счёт в первом матче, прошедшем в Германии 22 февраля, открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана на 27-й минуте. На 70-й минуте Йошко Гвардиол сравнял счёт после паса Марцеля Хальстенберга.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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