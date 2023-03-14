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Агентство Абаскаля отреагировало на слухи об уходе специалиста в клуб Серии А

Агентство Абаскаля отреагировало на слухи об уходе специалиста в клуб Серии А
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Валерио Джуффрида, работающий в спортивном агентстве G11, защищающем интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, отреагировал на слухи о возможном отъезде испанца в клуб Серии А.

«Интерес к Абаскалю со стороны клубов из Серии А? Вопросы по Гильермо не ко мне, с ним работают Тимми Мешедер и Давиде Собрадо. Ничего не могу сказать про то, о чём вы спрашиваете», – цитирует Джуффриду «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в феврале 33-летний испанец продлил контракт с московским клубом до лета 2025 года. «Спартак» продолжает находиться на втором месте в чемпионате России, отставая на восемь очков от «Зенита». «Ростов» (38) находится на третьей строчке.

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