Агентство Абаскаля отреагировало на слухи об уходе специалиста в клуб Серии А
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Валерио Джуффрида, работающий в спортивном агентстве G11, защищающем интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, отреагировал на слухи о возможном отъезде испанца в клуб Серии А.
«Интерес к Абаскалю со стороны клубов из Серии А? Вопросы по Гильермо не ко мне, с ним работают Тимми Мешедер и Давиде Собрадо. Ничего не могу сказать про то, о чём вы спрашиваете», – цитирует Джуффриду «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в феврале 33-летний испанец продлил контракт с московским клубом до лета 2025 года. «Спартак» продолжает находиться на втором месте в чемпионате России, отставая на восемь очков от «Зенита». «Ростов» (38) находится на третьей строчке.
Абаскаль – о судействе: жаль, что барбер может повлиять на игру:
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