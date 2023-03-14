Титов: каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал ничью красно-белых в первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Уралом» (1:1).
«Об этой игре нужно говорить в контексте трёх матчей. Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее. Здесь надо отдать должное Виктору Гончаренко, потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает.
«Урал» хорош, ярок, поэтому, скорее всего, он станет одним из основных клубов в нашем чемпионате. Думаю, в Екатеринбурге будет интересный матч. Все игры, которые там проходят, привлекают зрителей, от чего на стадионе полные трибуны. Всё-таки приезжает «Спартак» — действующий обладатель Кубка. И я уверен, придёт вся красно-белая часть Екатеринбурга поддержать наш великий клуб, который наверняка защитит свой титул в этом году. Красно-белые обязаны быть в финале», — приводит слова Титова «RT на русском».
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