«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: Холанд оформил хет-трик

Сегодня, 14 марта, проходит ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд оформил хет-трик — он отличился в добавленное к первому тайму время. Пока в этом противостоянии отличался только норвежец. Джек Грилиш слева навесил к линии вратарской на Рубена Диаша, который пробил в штангу. Мяч покатился прямо по линии ворот, и попытавшийся его вынести защитник попал в Холанда.

Первый матч, прошедший в Германии 22 февраля, завершился вничью (1:1). Счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана на 27-й минуте. На 70-й минуте Йошко Гвардиол сравнял счёт после паса Марцеля Хальстенберга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.