Абаскаль — об отсутствии Бальде: кто как тренируется, столько и играет

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о малом количестве игрового времени форварда Кейта Бальде. Футболист не появился на поле в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Уралом» (1:1).

«Кейта, во‑первых, не центральный нападающий. Во‑вторых, место в старте нужно заслужить. Кто как тренируется, столько и играет. У нас высокая конкуренция. Пока ситуация такая», — приводит слова Гильермо Абаскаля «Матч ТВ».

Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл лишь два матча в составе «Спартака», не отметившись результативными действиями. Также нападающий не смог отличиться в двух матчах Фонбет Кубка России.