«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: Гюндоган забил четвёртый гол хозяев

Сегодня, 14 марта, проходит ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Илкай Гюндоган забил четвёртый гол хозяев на 49-й минуте. Джек Грилиш получил мяч на левом фланге и прострелил к центру на линию штрафной площади. Гюндоган получил мяч, переложил его под левую ногу, после чего отличным ударом низом вонзил его в дальний угол ворот Яниса Бласвиха.

Первый матч, прошедший в Германии 22 февраля, завершился вничью (1:1). Счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана на 27-й минуте. На 70-й минуте Йошко Гвардиол сравнял счёт после паса Марцеля Хальстенберга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.