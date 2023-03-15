«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: Холанд оформил покер

Сегодня, 14 марта, проходит ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд оформил покер, забив гол на 53-й минуте, сделав счёт 5:0. Бернарду Силва выполнил скидку на дальнюю штангу. Холанд пробил в упор головой — Янис Бласвих отбил. Мануэль Аканджи сыграл на добивании, но голкипер оказался на высоте в очередной раз. С третьей попытки Холанд вколотил мяч в сетку.

Первый матч, прошедший в Германии 22 февраля, завершился вничью (1:1). Счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана на 27-й минуте. На 70-й минуте Йошко Гвардиол сравнял счёт после паса Марцеля Хальстенберга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.