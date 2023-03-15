Клопп: не говорим: «Берегитесь, мы идём», но приехали, чтобы выиграть матч с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Первый матч завершился победой «Реала» со счётом 5:2.

«Даже если шанс всего 1%, мы должны пытаться. Если мы удивили себя в негативном плане, значит, можем удивить и в позитивном. Конечно, мы не говорим «Реалу»: «Берегитесь, мы идём». Но мы приехали, чтобы выиграть матч.

Нам нечего терять. Это более благоприятная ситуация, чем когда есть что терять. Мы можем проиграть, мы уже это чувствовали, было неприятно. Но всё же я бы предпочёл оборонять преимущество в три гола, а не отыгрывать.

«Реал» никогда не теряет уверенности, это значимое качество для команды. Ничто не может повлиять на них негативно. Это их ментальность. Уважаю их в полной мере, это фантастическая команда», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.