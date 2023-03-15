«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: Холанд оформил пента-трик

Сегодня, 14 марта, проходит ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд оформил пента-трик, забив гол на 57-й минуте, сделав счёт 6:0. После подачи углового Янис Бласвих среагировал на отскок из борьбы Мануэля Аканджи и Вилли Орбана, но отбил точно на норвежца, который воспользовался добиванием, вогнав мяч уже в пятый раз в сетку ворот «Лейпцига».

Первый матч, прошедший в Германии 22 февраля, завершился вничью (1:1). Счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана на 27-й минуте. На 70-й минуте Йошко Гвардиол сравнял счёт после паса Марцеля Хальстенберга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.