«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: Холанд оформил пента-трик

Сегодня, 14 марта, проходит ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд оформил пента-трик, забив гол на 57-й минуте, сделав счёт 6:0. После подачи углового Янис Бласвих среагировал на отскок из борьбы Мануэля Аканджи и Вилли Орбана, но отбил точно на норвежца, который воспользовался добиванием, вогнав мяч уже в пятый раз в сетку ворот «Лейпцига».
Первый матч, прошедший в Германии 22 февраля, завершился вничью (1:1). Счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана на 27-й минуте. На 70-й минуте Йошко Гвардиол сравнял счёт после паса Марцеля Хальстенберга.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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