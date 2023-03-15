Холанд стал третьим футболистом в истории с пятью голами в одном матче ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал третьим футболистом в истории с пятью голами в одном матче Лиги чемпионов.
До этого оформить пента-трик в матче самого престижного еврокубка удавалось только бывшему нападающему «Барселоны» Лионелю Месси в 2012 году в матче с «Байером» и экс-игроку «Шахтёра» Луису Адриано в 2014 году в игре с белорусским БАТЭ. На момент написания этой новости счёт в матче 6:0 — пять голов забил норвежец.
В эпизоде с пятым голом после подачи углового Янис Бласвих среагировал на отскок из борьбы Мануэля Аканджи и Вилли Орбана, но отбил точно на норвежца, который воспользовался добиванием, вогнав мяч уже в пятый раз в сетку ворот «Лейпцига».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг».
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