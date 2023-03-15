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Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
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Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «РБ Лейпциг»

Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «РБ Лейпциг»
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Сегодня, 15 марта, завершился ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Противостояние завершилось со счётом 7:0 в пользу хозяев. Благодаря этому исходу «горожане» вышли в следующий раунд.

Холанд открыл счёт в матче, реализовав пенальти на 22-й минуте. Норвежец мощно пробил низом в правый от себя угол, голкипер гостей Янис Бласвих не смог отразить удар. Затем игрок оформил дубль, сделав счёт 2:0 — он отличился на 24-й минуте. Кевин Де Брёйне красиво пробил с подступов к штрафной площади, но угодил в перекладину. Мяч отскочил точно на голову норвежца, который в прыжке добил его в створ голкипера гостей Яниса Бласвиха.

После этого форвард оформил хет-трик — он отличился в добавленное к первому тайму время. Джек Грилиш слева навесил к линии вратарской на Рубена Диаша, который пробил в штангу. Мяч покатился прямо по линии ворот, и попытавшийся его вынести защитник попал в Холанда.

Илкай Гюндоган забил четвёртый гол хозяев на 49-й минуте. Джек Грилиш получил мяч на левом фланге и прострелил к центру на линию штрафной площади. Гюндоган получил мяч, переложил его под левую ногу, после чего отличным ударом низом вонзил его в дальний угол ворот Яниса Бласвиха.

Эрлинг оформил покер, забив гол на 53-й минуте, сделав счёт 5:0. Бернарду Силва выполнил скидку на дальнюю штангу. Холанд пробил в упор головой — Янис Бласвих отбил. Мануэль Аканджи сыграл на добивании, но голкипер оказался на высоте в очередной раз. С третьей попытки Холанд вколотил мяч в сетку.

Норвежец оформил пента-трик, забив гол на 57-й минуте, сделав счёт 6:0. После подачи углового Янис Бласвих среагировал на отскок из борьбы Мануэля Аканджи и Вилли Орбана, но отбил точно на норвежца, который воспользовался добиванием, вогнав мяч уже в пятый раз в сетку ворот «Лейпцига».

На 91-й минуте Кевин Де Брёйне установил итоговый счёт. Бельгиец сместился вдоль линии штрафной слева к центру и великолепным обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот Яниса Бласвиха.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
7 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Холанд – 22'   2:0 Холанд – 24'   3:0 Холанд – 45+2'   4:0 Гюндоган – 49'   5:0 Холанд – 53'   6:0 Холанд – 57'   7:0 Де Брёйне – 90+2'
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