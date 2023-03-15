Президент «Урала» Иванов: не считаю, что сегодня «Спартак» был сильнее нас

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что его команда ни в чём не уступила «Спартаку» в первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России Пути РПЛ (1:1).
«Мы со «Спартаком» совсем недавно играли, я считаю, что на выезде хороший результат, конечно, «Спартак» есть «Спартак», здесь даже никаких вопросов нет, хороший результат. Даже не в том дело, что на выезде играли, самое главное будет происходить в двух играх. Но 1:1 — хороший результат для нас, 16 матчей во всех турнирах уже не проигрываем, большое дело.
Ребята молодцы, полностью выложились, мы домой не ездили, после «Торпедо» остались здесь, восстановление всё-таки не такое, как дома, там всё приспособлено. Надо отдать им должное, начали — не проснулись, видимо, первый тайм провели не очень хорошо, но во втором собрались, хотя мы видели, что преимущество было у «Спартака», в конце был момент, но все же ничейная игра. Я не считаю, что сегодня «Спартак» был сильнее нас», приводит слова Иванова ТАСС.
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