Определились шесть участников 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, завершился ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Противостояние завершилось со счётом 7:0 в пользу хозяев. Благодаря этому исходу «горожане» вышли в следующий раунд.

На стадионе «Драгау» также завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Интер». Игра началась в 23:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Встреча закончилась со счётом 0:0.

Ранее в список восьми лучших команд турнира попали «Челси», «Бенфика», «Милан» и «Бавария». Лондонский клуб в своих стенах обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0, общий счёт по сумме двух встреч — 2:1), а лиссабонцы разгромили «Брюгге» (5:1, общий счёт по сумме двух матчей 7:1). В ответном матче «Бавария» одержала верх над «ПСЖ» со счётом 2:0 и вышла в следующий раунд турнира, победив с общим счётом 3:0. «Милан» сыграл вничью на выезде с «Тоттенхэмом» (0:0). Благодаря победе в первой игре со счётом 1:0 итальянский клуб смог выйти в четвертьфинал.

Последние два матча 1/8 финала соревнования пройдут сегодня, 15 марта. Встретятся «Реал» с «Ливерпулем» и «Наполи» с «Айнтрахтом».

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