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Глава совета директоров «Локомотива» прокомментировал участие Баринова в игре Кубка России

Глава совета директоров «Локомотива» прокомментировал участие Баринова в игре Кубка России
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поражение команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Проигрыш… Результат матча отрицательный. По ситуации с регламентом — будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не должен был принимать участия в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих двух кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Напомним, тольяттинский «Акрон» переиграл московский «Локомотив» в серии пенальти в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов). Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1.

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