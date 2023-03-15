Глава совета директоров «Локомотива» прокомментировал участие Баринова в игре Кубка России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поражение команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Проигрыш… Результат матча отрицательный. По ситуации с регламентом — будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не должен был принимать участия в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих двух кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Напомним, тольяттинский «Акрон» переиграл московский «Локомотив» в серии пенальти в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов). Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1.