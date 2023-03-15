Холанд прокомментировал свой первый пента-трик во взрослой карьере

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своей «суперсиле» после пента-трика в матче Лиги чемпионов.
«Большой вечер. Во-первых, я горд играть в этом турнире, мне нравится. Пять голов! Выиграть со счётом 7:0 – это потрясающе.
Какой из пяти голов понравился больше всего? У меня всё как в тумане. Помню, как бил, но не помню, о чём думал. Я так устал от празднования голов.
Моя суперсила – забивать голы. Мне же нужно быть честным? Так много голов сегодня. Я особо не думал – просто старался отправить мяч в сетку. Дело в быстром мышлении и попытке отправить мяч туда, где нет вратаря.
Я сказал Гвардиоле после замены, что хотел бы оформить двойной хет-трик, но что я могу поделать?», – приводит слова Холанда BBC со ссылкой на эфир BT Sport.
«Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала. Норвежский нападающий сделал первый пента-трик во взрослой карьере, забив пять голов за 57 минут.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
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