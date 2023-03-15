«Интер» впервые с 2011 года сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Интер» впервые за 12 лет выступит в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В последний раз «нерадзурри» выходили в 1/4 финала в сезоне-2010/11 и на этой стадии турнир и закончили. Итальянская команда встречалась с «Шальке» и по сумме двух встреч (7:3) уступила немецкому клубу.

Напомним, на стадионе «Драгау» завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Интер». Встреча закончилась со счётом 0:0. Первый матч завершился победой «Интера» со счётом 1:0. Единственный гол забил Ромелу Лукаку на 86-й минуте. Тогда «Порту» играл в меньшинстве с 78-й минуты, когда вторую жёлтую карточку получил полузащитник Отавио. Соперник «нерадзурри» определится после того, как будут определены все участники четвертьфинала турнира.

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